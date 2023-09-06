أنباء عن تَوصل الشباب لاتفاق مع الاتحاد لضم البرازيلي رومارينهو

كشفت تقارير إعلامية، عن توصل إدارة نادي الشباب إلى اتفاق مع مسؤولي الاتحاد للحصول على خدمات البرازيلي رومارينهو، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد الإعلامي الرياضي "عبدالرحمن الحميدي" عبر برنامج "برا الـ18" على "SSC" الرياضية بأن إدارة الشباب توصلت إلى اتفاق نهائي مع رومارينهو لاعب الاتحاد، واللاعب ينتظر المخالصة من فريقه.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن نادي الاتحاد ينوي إسقاط اسم المهاجم البرازيلي رومارينهو، لاعب الفريق، والاستغناء عنه؛ لتسجيل مدافع أجنبي جديد بدلًا منه خلال هذا الموسم.
وينتهي عقد رومارينهو مع الاتحاد في صيف 2024، الذي يلعب له منذ 2018، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي الذي لعب لمدة موسم واحد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4.20 ملايين يورو.