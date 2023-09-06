أنباء عن تَوصل الشباب لاتفاق مع الاتحاد لضم البرازيلي رومارينهو

وينتهي عقد رومارينهو مع الاتحاد في صيف 2024، الذي يلعب له منذ 2018، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي الذي لعب لمدة موسم واحد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4.20 ملايين يورو.