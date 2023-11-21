الهلال يتأهب لاستئناف المنافسات.. بمناورة مع فريق "هلال 19"

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم الثلاثاء. مراناً اعتيادياً، ضمن تحضيراته لاستئناف المنافسات؛ وذلك خلال فترة التوقف الدولي لأيام "الفيفا".
بدأ المران بالجري وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وخاض اللاعبون مناورة فنية جمعتهم بفريق "هلال 19".
و تواجد المحترفان "روبين نيقيز وميتروقيتش" بمقر النادي؛ وذلك بعد فراغهما من المشاركة مع منتخبي بلديهما، فيما أجرى "سيرجي ساقيتش" مراناً لياقياً بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة؛ ضمن برنامجه التأهيلي.
ولم يشارك "ميتروفيتش" في التدريبات الجماعية؛ وذلك نظير شعوره بآلام في مفصل القدم.
و يواصل أزرق العاصمة عصر يوم الغد تدريباته؛ وذلك في مقر النادي، تأهباً لمواجهة الحزم يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.