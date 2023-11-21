الهلال يتأهب لاستئناف المنافسات.. بمناورة مع فريق "هلال 19"

و يواصل أزرق العاصمة عصر يوم الغد تدريباته؛ وذلك في مقر النادي، تأهباً لمواجهة الحزم يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.