بمشاركة 22 فريقًا .. انطلاق البطولة التنشيطية لكرة قدم الصالات للسيدات في رمضان

وتشارك في البطولة التنشيطية فرق من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات "النصر، اليمامة، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، سما، الرياض، المتحد، فخر جدة، الهمة، نجمة جدة، الليث الأبيض، سهم، مجد الغربية، النورس، فليج، اتحاد النسور، الترجي، النسور الذهبية، الأمل، العنقاء، مركز التدريب الإقليمي".