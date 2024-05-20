الدوري الليبي.. الهلال يحصل على 3 ضربات جزاء أمام النصر ثم يُسحق بسداسية!

حصل فريق الهلال الليبي على 3 ضربات جزاء احتسبها حكم مباراته ضد النصر مساء اليوم الاثنين في الجولة الثامنة من منافسات مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
ولم تشفع نقاط الجزاء تلك في فوز الهلال ليتعرض لهزيمة كبيرة قوامها 6 - 3 منحت النصر صدارة الجدول الليبي في حين تقاسم الهلال المركز الثالث مع نادي الأخضر.
وعلى غرار ضربات الجزاء والهلال في الدوري الليبي فإن الاقتران عاشه الهلال السعودي في دوري روشن طوال الموسم الحالي حيث يعتبر الهلال بطل الدوري للموسم الحالي 2024 أكثر فريق نال ضربات جزاء بنحو 20 مرة كان آخرها في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراته ضد النصر في الجولة 32 الجمعة الماضية.