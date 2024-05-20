الدوري الليبي.. الهلال يحصل على 3 ضربات جزاء أمام النصر ثم يُسحق بسداسية!

وعلى غرار ضربات الجزاء والهلال في الدوري الليبي فإن الاقتران عاشه الهلال السعودي في دوري روشن طوال الموسم الحالي حيث يعتبر الهلال بطل الدوري للموسم الحالي 2024 أكثر فريق نال ضربات جزاء بنحو 20 مرة كان آخرها في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراته ضد النصر في الجولة 32 الجمعة الماضية.