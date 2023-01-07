دوري روشن.. التعادل الإيجابي بحسم مواجهة "الفيحاء" مع "الباطن"

حسم التعادلُ الإيجابي مواجهةَ فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع الباطن، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
جاءت أهداف المباراة عن طريق باولينهو للفيحاء بهدفين في الدقائق 15 و38، وسجل للباطن يوسف الشمري في الدقيقة 22، والمحترف أندريس روا في الدقيقة 82.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء للنقطة رقم 12، كما ارتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 2؛ حيث تعادل في مباراتين فقط، ونال الهزيمة في 10 لقاءات في المسابقة حتى الآن.