دوري روشن.. التعادل الإيجابي بحسم مواجهة "الفيحاء" مع "الباطن"

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء للنقطة رقم 12، كما ارتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 2؛ حيث تعادل في مباراتين فقط، ونال الهزيمة في 10 لقاءات في المسابقة حتى الآن.