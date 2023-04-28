بعشرة لاعبين.. الوحدة يفرض التعادل على الفتح

خرج فريق الفتح الأول لكرة القدم وضيفه الوحدة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء في ختام الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم خالد الطريس.