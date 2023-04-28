بعشرة لاعبين.. الوحدة يفرض التعادل على الفتح

خرج فريق الفتح الأول لكرة القدم وضيفه الوحدة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء في ختام الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم خالد الطريس.
الشوط الأول انتهى بتقدم الفتح بهدف "كريستيان تيلو" عند الدقيقة الـ13 بعد استثماره عرضية زميله مراد باتنا.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ63، عاد الوحدة للمباراة بهدف التعادل من ركلة جزاء عن طريق فيصل فجر.
وأكمل الوحدة اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج سلطان العكوز بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ87.
وبتلك النتيجة بقي الفتح خامسًا (39 نقطة)، والوحدة في المركز الـ13 برصيد (23 نقطة).