دون الكشف عن التفاصيل.. الرائد يتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي "مهدي عبيد"

أعلن نادي الرائد الناشط في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، تعاقده رسميًّا مع متوسط الميدان الفرنسي "مهدي عبيد"، في صفقة انتقال حرّ، دون الكشف عن تفاصيل العقد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إدارة نادي الرائد تنهي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي الكابتن مهدي عبيد".
وبدأ اللاعبُ البالغ من العمر 31 عامًا مسيرتَه الكروية في صفوف "آر سي لينس" عام 2003، وكان جزءًا من فريق الأكاديمية لمدة 8 سنوات قبل أن يغادر للانضمام إلى نيوكاسل في مايو 2011، ووقّع عقدًا مدته 5 سنوات.