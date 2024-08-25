دون الكشف عن التفاصيل.. الرائد يتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي "مهدي عبيد"

وبدأ اللاعبُ البالغ من العمر 31 عامًا مسيرتَه الكروية في صفوف "آر سي لينس" عام 2003، وكان جزءًا من فريق الأكاديمية لمدة 8 سنوات قبل أن يغادر للانضمام إلى نيوكاسل في مايو 2011، ووقّع عقدًا مدته 5 سنوات.