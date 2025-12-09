مصر والكويت تودّعان البطولة.. والأردن والإمارات إلى ربع نهائي كأس العرب

ضمن منتخبا الأردن والإمارات تأهلهما إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2025 عن المجموعة الثالثة، فيما ودّعت مصر والكويت رسميًا البطولة من دور المجموعات.
وتغلب منتخب الأردن على نظيره المصري بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة.
سجّل أهداف الأردن:
محمد أبو حشيش في الدقيقة 19
محمد أبو زريق في الدقيقة 41
علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة (90+1)
الإمارات – الكويت
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب الإمارات على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1، على ملعب 974.
وافتتح يحيى الغساني التسجيل للإمارات من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ثم أضاف الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.
وفي الدقيقة 60، قلّصت الكويت الفارق عبر الهاجري برأسية استقرت في الزاوية اليمنى، قبل أن يعزّز البرازيلي خيمينيز النتيجة بالهدف الثالث للإمارات في الدقيقة 65، مستغلًا خطأ دفاعيًا.
وبهذه النتائج:
رفع الأردن رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة وتصدّر المجموعة.
جاءت الإمارات ثانيًا بـ 4 نقاط.
تجمّد رصيد مصر عند نقطتين، والكويت عند نقطة واحدة.