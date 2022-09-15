في افتتاح البطولة الدولية بكرواتيا.. أخضر الصالات يخسر من بلجيكا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، أمس الخميس، من نظيره البلجيكي بنتيجة 6-2، في افتتاح مبارياتهما في البطولة الدولية بكرواتيا (أسبوع كرة قدم الصالات)، المقامة في مدينة بوريتش الكرواتية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري.