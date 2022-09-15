في افتتاح البطولة الدولية بكرواتيا.. أخضر الصالات يخسر من بلجيكا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، أمس الخميس، من نظيره البلجيكي بنتيجة 6-2، في افتتاح مبارياتهما في البطولة الدولية بكرواتيا (أسبوع كرة قدم الصالات)، المقامة في مدينة بوريتش الكرواتية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري.
وتمثل المرحلة الأخيرة، قبل التوجه إلى دولة الكويت الشقيقة والمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وعمد المدير الفني للمنتخب بقيادة (الإسباني) أندرو بلازا، على اللعب بأكثر من تشكيلة بهدف توظيف اللاعبين وتدويرهم بالطريقة المناسبة والوقوف على مستوياتهم قبل المنافسات الآسيوية.
هذا وسيعاود (أخضر الصالات)، اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمباراة منتخب سان مارينو يوم السبت المقبل.