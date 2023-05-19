منتخبا مصر وعمان يتأهلان إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

وتأهل المنتخبان بعد تغلبهما في نصف النهائي الذي أقيم اليوم على منتخبي فلسطين والمغرب، ليحجزا مقعديهما في المباراة النهائية التي ستقام عند التاسعة من مساء الغد على ملعب كورنيش الحمراء، لحسم هوية البطل المُتوَّج باللقب هذا العام.