منتخبا مصر وعمان يتأهلان إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

تأهل منتخبا مصر وعمان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في محافظة جدة.
وتأهل المنتخبان بعد تغلبهما في نصف النهائي الذي أقيم اليوم على منتخبي فلسطين والمغرب، ليحجزا مقعديهما في المباراة النهائية التي ستقام عند التاسعة من مساء الغد على ملعب كورنيش الحمراء، لحسم هوية البطل المُتوَّج باللقب هذا العام.
ففي المباراة الأولى، فاز منتخب مصر على منتخب فلسطين بنتيجة 4-3، وسجل له كل من الحسيني علي هدفين، ومصطفى شعبان وحسان حسين، بينما جاءت ثلاثية المنتخب الفلسطيني عن طريق محمد حسان الذي سجل هدفين، وثائر أبو عبيدة.
وفي المباراة الثانية، فاز منتخب عمان على منتخب المغرب بنتيجة 4-2، وسجل له كلٌّ من يحيى المريكي هدفين، وسامي البلوشي وعبدالله الصوطي، بينما جاءت ثنائية المغرب عن طريق سهيل بساك.