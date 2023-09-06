الاتحاد يكثّف مفاوضاته مع ريال بيتيس للتعاقد مع لويز فيليبي

كشفت تقارير صحفية عن عودة مفاوضات نادي الاتحاد، مع ريال بيتيس الإسباني، لضم الإيطالي لويز فيليبي، لاعب الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي.
وأفاد الصحفي "ماتيو موريتو" بأن مسؤولي الاتحاد يكثفون مفاوضاتهم في الوقت الحالي مع النادي الإسباني للحصول على اللاعب؛ مشيرًا إلى أن رحيل اللاعب إلى السعودية، أصبح قريبًا.
وشدد الإعلامي "هتان النجار" عبر برنامج "برا الـ18" على أن "هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي بين الاتحاد وريال بيتيس، لضم فيليبي، واللاعبُ طلب مبلغ 10 ملايين يورو قيمة بيع عقده".
وذكرت تقارير صحفية أخرى أنه تم الاتفاق التام بين الاتحاد وريال بيتيس؛ حيث سيتم إغلاق صفقة انتقال فيليبي مقابل 22 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو أخرى.
وقد انضم لويز فيليبي البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف ريال بيتيس في يوليو 2022، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2022.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، البرازيلي فابينهو.