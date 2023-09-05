رئيس "فيفا": الوقت حان لتحظى المملكة باستضافة المسابقات الرياضية الكبرى

ويشارك في النسخة القادمة، 7 أندية، هي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي، أوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، الأهلي المصري بطل أفريقيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، مانشستر سيتي بطل أوروبا، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.