رئيس "فيفا": الوقت حان لتحظى المملكة باستضافة المسابقات الرياضية الكبرى

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو أن الوقت قد حان لأن تحظى المملكة باستضافة المسابقات الرياضية الكبرى.
وقال "إنفانتينو": المملكة وعدت وأوفت ونحن سعداء باستضافتها لبطولة مونديال الأندية.
من جهته، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: نأمل أن ننظم نسخة استثنائية لبطولة كأس العالم للأندية والمملكة ترحب بالمشجعين من كل أنحاء العالم.
وأضاف "المسحل": نريد تنظيم أفضل نسخة لبطولة كأس العالم للأندية.
وتستضيف جدة اليوم مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.
وتقام مراسم القرعة بعد قليل بمدينة جدة، وسيتم بثها في جميع أنحاء العالم عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويسحب مراسم القرعة، الإيفواري يايا توريه أسطورة مانشستر سيتي، ومناف أبو شقير لاعب اتحاد جدة السابق.
ويشارك في النسخة القادمة، 7 أندية، هي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي، أوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، الأهلي المصري بطل أفريقيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، مانشستر سيتي بطل أوروبا، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.
ويفتتح اتحاد جدة السعودي، منافسات كأس العالم بمواجهة أوكلاند سيتي في الدور الأول يوم 12 ديسمبر.
ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند، ضد أحد أندية الأهلي وأوراوا ريد دياموندز وليون في الدور الثاني، بينما يلعب الفريقان الآخران ضد بعضهما في المواجهة الأخرى.
أما مانشستر سيتي وبطل أمريكا الجنوبية يلعبان في مونديال الأندية، بداية من نصف النهائي، على أن يقام اللقاء النهائي يوم 22 ديسمبر/كانون أول.