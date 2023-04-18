"رونالدو" على رأس قائمة النصر أمام الهلال

وضمت التشكيلة كل من: عبد الله المعيوف (حراسة المرمى)، محمد البريك، جانغ هيون سو ، محمد جحفلي ، سعود عبد الحميد ، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو ، موسى ماريغا، ميشايل ديلغادو ، أوديون إيغالو.