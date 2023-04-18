"رونالدو" على رأس قائمة النصر أمام الهلال

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال عن التشكيلة الرسمية التي سيدخل بها ديربي الرياض أمام الغريم التقليدي النصر مساء اليوم ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وضمت التشكيلة كل من: عبد الله المعيوف (حراسة المرمى)، محمد البريك، جانغ هيون سو ، محمد جحفلي ، سعود عبد الحميد ، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو ، موسى ماريغا، ميشايل ديلغادو ، أوديون إيغالو.
في المقابل أعلن الكرواتي دينكو إيليتشيتش المدير الفني المؤقت لفريق النصر عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها المباراة.
وجاءت على النحو التالي: نواف العقيدي (حراسة المرمى)، سلطان الغنام ، عبدالإله العمري، ألفارو ، جيسلان كونان، عبد المجيد الصليهم، لويز غوستافو، أيمن يحيى ، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.