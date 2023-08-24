30 مليون يورو سنويًّا.. "صحيفة إيطالية": "مانشيني" مدربًا للمنتخب السعودي قريبًا

وكان المدرب الإيطالي قد بدأ مسيرته مع فيورنتينا الإيطالي ثم لاتسيو، لينتقل بعد ذلك إلى ميلان، ومانشستر سيتي، وغلطة سراي، وزينيت سانت بطرسبرغ. وتولى روبرتو مانشيني البالغ من العمر 58 عامًا، القيادة الفنية للمنتخب الإيطالي في 2018.