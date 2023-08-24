30 مليون يورو سنويًّا.. "صحيفة إيطالية": "مانشيني" مدربًا للمنتخب السعودي قريبًا

كشفت صحيفة "Gazzetta"الإيطالية عن أن روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا السابق سيكون مدربًا للمنتخب السعودي، مقابل 30 مليون يورو سنويًّا.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن انتقال المدرب الإيطالي إلى السعودية أصبح وشيكًا؛ حيث سيجتمع المسؤولون السعوديون مع وكلاء المدرب في الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن السعوديين على وشك إنهاء صفقة مانشيني، حتى يتم الإعلان عنها رسميًّا؛ إذ ستكون قيمة العقد ما بين 25 إلى 30 مليون يورو سنويًّا حتى كأس العالم القادمة في عام 2026.
وكان المدرب الإيطالي قد بدأ مسيرته مع فيورنتينا الإيطالي ثم لاتسيو، لينتقل بعد ذلك إلى ميلان، ومانشستر سيتي، وغلطة سراي، وزينيت سانت بطرسبرغ. وتولى روبرتو مانشيني البالغ من العمر 58 عامًا، القيادة الفنية للمنتخب الإيطالي في 2018.