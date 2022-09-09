عبدالله المعيوف يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة كأس سوبر لوسيل

وجاء اختيار الدولي السعودي نتيجة تصديه لركلتَيْ جزاء؛ ما ساهم في تتويج الهلال بلقب سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري بركلات الجزاء الترجيحية (4-1)، وسط حضور أكثر من 77 ألف مشجع، في مباراة أعلنت الافتتاح الرسمي لملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم في قطر يوم 18 ديسمبر المقبل، الموافق اليوم الوطني للدولة العربية التي تحظى باستضافة المونديال للمرة الأولى بالشرق الأوسط والعالم العربي.