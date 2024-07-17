بدء فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات السعودية لموسم 2024/ 2025

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن بدء فترة التسجيل الصيفية للاعبين للموسم الرياضي 2024 – 2025، مع دخول يوم الخميس 18 يوليو الجاري.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت في مايو الماضي، مواعيد فترات تسجيل اللاعبين لدوري روشن للمحترفين ودوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، للموسم الرياضي 2024-2025.
وحددت لجنة الاحتراف يوم الخميس 18 يوليو الجاري، موعداً لبدء الفترة الأولى (الصيفية) لتسجيل اللاعبين في الدوريات الثلاثة (محترفين، درجة أولى، درجة ثانية).
وسيكون يوم 2 سبتمبر المقبل، موعداً لإغلاق سوق الانتقالات الصيفي بالنسبة لدوري روشن، و12 سبتمبر لأندية دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، و24 سبتمبر لأندية دوري الدرجة الثانية.
كما كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أيضاً موعد بدء فترة التسجيل الثانية (الفترة الشتوية)، والتي تبدأ في الأول من يناير 2025 لجميع الدوريات، وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه.