بدء فترة الانتقالات الصيفية في الدوريات السعودية لموسم 2024/ 2025

كما كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أيضاً موعد بدء فترة التسجيل الثانية (الفترة الشتوية)، والتي تبدأ في الأول من يناير 2025 لجميع الدوريات، وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه.