هالاند يخطف جائزة لاعب الشهر في البريميرليغ.. ‫أرتيتا يفوز بلقب مدرب شهر أغسطس

فاز النرويجي المتألق إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال شهر أغسطس الماضي متفوقاً في السباق على ثنائي أرسنال جيسوس ومارتن أوديغارد وأيضًا على مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش.