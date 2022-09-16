هالاند يخطف جائزة لاعب الشهر في البريميرليغ.. ‫أرتيتا يفوز بلقب مدرب شهر أغسطس

فاز النرويجي المتألق إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال شهر أغسطس الماضي متفوقاً في السباق على ثنائي أرسنال جيسوس ومارتن أوديغارد وأيضًا على مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش.
وتوج هالاند بالجائزة بعد أن أحرز تسعة أهداف خلال خمس مباريات بالدوري الإنكليزي خلال الشهر الماضي في بداية رائعة لمسيرته في إنكلترا.
وحصل الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على جائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويأتي فوز أرتيتا بالجائزة بعد أن قاد أرسنال في شهر استثنائي وسجل أفضل انطلاقة للمدفعجية في الدوري الممتاز منذ سنوات طويلة، إذ وضع الفريق في الصدارة عقب تحقيقه لخمس انتصارات متتالية جامعاً 15 نقطة.
ونجح آرسنال خلال شهر أغسطس في تسجيل 13 هدفاً مقدماً أفضل كرة جماعية في الشهر الأول من عمر المسابقة.