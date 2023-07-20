بهدف لمثله.. الاتفاق يتعادل مع "زالايغيرزيغي" المجري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع مضيفه فريق زالايغيرزيغي تورنا اغيليت "ZTE" المجري، بنتيجة 1/1 في اللقاء الودّي الذي جمعهما عصر اليوم الخميس، على ملعب ZTE بالمجر.
سجل هدف الاتفاق: المهاجم السويدي روبن كوايسون "د 19".
يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي يقام في سفيتي مارتن بكرواتيا، والذي يستمرّ من 8 حتى 28 يوليو الجاري.
وكان الشوط الأول قد بدأ الإنجليزي المدير الفني للاتفاق ستيفن جيرارد، بتشكيل مكون من التالي: الحارس باولو فيكتور، سنوسي هوساوي، مارسيل تيسيران، سعد آل موسى، عبد الله خطيب، بيرات أوزدمير، علي هزازي، فيصل الغامدي، محمد الكويكبي، فيتينيو، روبن كوايسون.
وتمكّن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14، ثم فرض فارس الدهناء سيطرته وهدّد مرمى الفريق المجري حتى تعرض فيتينيو لإعاقة داخل منطقة الجزاء، نجح من خلالها روبن كوايسون في إدراك التعادل في الدقيقة 19.
اشترك بعد ذلك حامد الغامدي مكان فيتينيو كأول تبديل اضطراري للإصابة.
وفي الشوط الثاني واصل فارس الدهناء سيطرته الميدانية حتى مع التغييرات الـ8 التي أجراها جيرارد في أوقات متفاوتة من الدقيقة 60؛ حيث اشترك "محمد الدوسري، ومحمد عبد الرحمن، ومشعل العلائلي، وإبراهيم محنشي، ومحمد محزري، وفارس الغامدي"، مكان اللاعبين: تيسيران، وسنوسي، وبيرات، وهزازي، والخطيب، والكويكبي"، وفي الدقيقة 81 اشترك "نواف هزازي، وعبد الرحمن عبد القادر"، مكان "كوايسون، وفيصل الغامدي"، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.