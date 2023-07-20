بهدف لمثله.. الاتفاق يتعادل مع "زالايغيرزيغي" المجري

وفي الشوط الثاني واصل فارس الدهناء سيطرته الميدانية حتى مع التغييرات الـ8 التي أجراها جيرارد في أوقات متفاوتة من الدقيقة 60؛ حيث اشترك "محمد الدوسري، ومحمد عبد الرحمن، ومشعل العلائلي، وإبراهيم محنشي، ومحمد محزري، وفارس الغامدي"، مكان اللاعبين: تيسيران، وسنوسي، وبيرات، وهزازي، والخطيب، والكويكبي"، وفي الدقيقة 81 اشترك "نواف هزازي، وعبد الرحمن عبد القادر"، مكان "كوايسون، وفيصل الغامدي"، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.