الهلال يختتم تحضيراته لملاقاة أبها.. الدوسري يجري عملية جراحية ناجحة

أنهى الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة أبها، ضمن منافسات الجولة 29 وما قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.
تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، عمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، ثم فرض الجهاز الفني عددًا من الجمل التكتيكية، تلاها مناورة على جزء من الملعب.
وشهد المرانُ متابعةَ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى أبها؛ تأهُّبًا لخوض مواجهة الغد، المقرّرة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
وكشفت تقارير إعلامية أن الجهاز الفني للفريق استبعد الرباعي: سالم الدوسري، ومحمد كنو، ومحمد البريك، وعبد الله المعيوف، من مباراة الغد.
وفي سياق متصل أجرى لاعبُ الهلال خليفة الدوسري، اليوم؛ عمليةً جراحية في منطقة الكتف، تكللّت بالنجاح ولله الحمد.
يشار إلى أن الهلال فقد جميع فرصه بالمحافظة على لقبه للمرة الرابعة تواليًا، بابتعاده بفارق 13 نقطة عن المتصدر الاتحاد قبل جولتين على النهاية، فيما يحتلّ أبها المركزَ الحادي عشر برصيد 33 نقطة.