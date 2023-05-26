الهلال يختتم تحضيراته لملاقاة أبها.. الدوسري يجري عملية جراحية ناجحة

تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، عمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، ثم فرض الجهاز الفني عددًا من الجمل التكتيكية، تلاها مناورة على جزء من الملعب.