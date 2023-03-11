في ثاني مبارياته بالآسيوية .. أخضر اليد للكرة الشاطئية يواجه قطر

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الشاطئية، غدًا الأحد، نظيره المنتخب القطري، ضمن الجولة الثانية من البطولة الآسيوية التاسعة للرجال لكرة اليد الشاطئية، والمؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد 2024م، وذلك عند الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
ويسعى الأخضر من خلال ثاني مواجهاته في البطولة، إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام المنتخب الإيراني الذي تفوق فيها برميات الجزاء، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل شوطًا لشوط.
ويحل المنتخب السعودي في المركز الثالث للمجموعة (A) من دون أي نقطة، فيما يتصدر المجموعة المنتخب القطري بـ 4 نقاط، بعد فوزه في مباراتين على منتخبي الفلبين وكوريا الجنوبية.