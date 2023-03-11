في ثاني مبارياته بالآسيوية .. أخضر اليد للكرة الشاطئية يواجه قطر

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الشاطئية، غدًا الأحد، نظيره المنتخب القطري، ضمن الجولة الثانية من البطولة الآسيوية التاسعة للرجال لكرة اليد الشاطئية، والمؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد 2024م، وذلك عند الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.