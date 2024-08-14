"رئيس الاتحاد": صفقات الفريق لم تكن لترى النور دون دعم "برنامج الاستقطاب"

رد لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد على الأنباء التي تم تداولها إعلاميًّا بالأمس، عن أن جميع الصفقات من مداخيل النادي وليس من برنامج الاستقطاب.
وكتب "مشعبي" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "للتوضيح، لم تكن صفقات الاتحاد لترى النور هذا الصيف دون دعم برنامج الاستقطاب.. صحيح أنه لأمور إجرائية لم تصل المبالغ بعدُ؛ ولكن الضمانات موجودة والوتيرة متسارعة وسيتم حسمها خلال أيام".
وأكد رئيس نادي الاتحاد: "لم نجد من اللجنة إلا مهنية وشفافية عالية ودعمًا كبيرًا في كل الملفات وسيتم إيضاحها لاحقًا".
وأضاف لؤي مشعبي: "قامت الشركة بإجراءات من شأنها التمكن من الحركة هذا الصيف حتى وصول الدعم، على سبيل المثال قيمة انتقال النمر ديابي تم الاتفاق مع النادي الإنجليزي على دفعها عبر 5 دفعات تمتد لـ5 سنوات؛ وبالتالي الالتزام المالي على الشركة هذا الصيف بسيط وبالإمكان تغطيته".
ووجّه رسالة للجماهير قائلًا: "جمهورنا السعودي كافة والاتحادي خاصة، نعيش حلمًا كرويًّا كبيرًا لم نكن لنتخيله قبل سنتين، بالأمس وفي أبها الحبيبة افتُتحت أولى مباريات الموسم بفريقين قادرين على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، دوريكم في أيد أمينة وخلفه رجال وسيدات يعملون ليل نهار لتحقيق رؤية قائد ملهم طموح".