"رئيس الاتحاد": صفقات الفريق لم تكن لترى النور دون دعم "برنامج الاستقطاب"

ووجّه رسالة للجماهير قائلًا: "جمهورنا السعودي كافة والاتحادي خاصة، نعيش حلمًا كرويًّا كبيرًا لم نكن لنتخيله قبل سنتين، بالأمس وفي أبها الحبيبة افتُتحت أولى مباريات الموسم بفريقين قادرين على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، دوريكم في أيد أمينة وخلفه رجال وسيدات يعملون ليل نهار لتحقيق رؤية قائد ملهم طموح".