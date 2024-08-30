"الفتح" يوقّع مع المغربي محمد أمين سباعي

من جهته، أعرب محمد أمين سباعي عن سعادته بالانضمام إلى نادي الفتح قائلًا: "أنا متحمس للغاية لبدء هذه التجربة الجديدة في المملكة، وأشعر بالفخر بالانضمام إلى فريق طموح مثل الفتح، وأتطلع لتقديم أفضل ما لديّ ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".