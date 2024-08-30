"الفتح" يوقّع مع المغربي محمد أمين سباعي

أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الجمعة، توقيع عقد احترافي مع اللاعب المغربي محمد أمين سباعي لمدة موسمين، قادمًا من صفوف جرونوبل الفرنسي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.
ويُعتبر محمد أمين سباعي، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، إضافة قوية لهجوم الفريق الفتحاوي، حيث يتميز سباعي بمهاراته الهجومية وقدرته على اللعب بالقدم اليمنى، ويبلغ طوله 175 سم.
من جهته، أعرب محمد أمين سباعي عن سعادته بالانضمام إلى نادي الفتح قائلًا: "أنا متحمس للغاية لبدء هذه التجربة الجديدة في المملكة، وأشعر بالفخر بالانضمام إلى فريق طموح مثل الفتح، وأتطلع لتقديم أفضل ما لديّ ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".