تقارير: "ساديو ماني" يرغب بالعودة إلى ناديه السابق

كشفت تقارير إعلامية أن النجم السنغالي "ساديو ماني" لاعب النصر، يرغب في العودة إلى ناديه السابق سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لموقع "Foot Mercato": فإن مهاجم ليفربول السابق يحلم بالعودة إلى النمسا إلى النادي الذي عرفه بين عامَي 2012 و2014 ، والذي لديه ذكريات جيدة جدًّا عنه.
وأوضح الموقع الفرنسي الشهير أن كل ما تبقّى هو إقناع النصر بالتخلّي عن نجمه "ساديو ماني"، مع تبقّي عامين على نهاية عقده.
وأشار: حتى إذا كان نادي النصر قادرًا على الانفصال عن اللاعب، فمن الواضح أنه ليس بحاجة لبيعه هذا الصيف، كما أن سالزبورج لا يمكنه دفع ما يعادل الـ30 مليونًا التي أنفقها النصر الصيف الماضي من أجل المهاجم السنغالي.