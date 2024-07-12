تقارير: "ساديو ماني" يرغب بالعودة إلى ناديه السابق

وأشار: حتى إذا كان نادي النصر قادرًا على الانفصال عن اللاعب، فمن الواضح أنه ليس بحاجة لبيعه هذا الصيف، كما أن سالزبورج لا يمكنه دفع ما يعادل الـ30 مليونًا التي أنفقها النصر الصيف الماضي من أجل المهاجم السنغالي.