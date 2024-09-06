بطولة الماسترز السعودية للسنوكر: ترامب وويليامز يصلان إلى النهائي

وعند سؤاله عن خصمه في النهائي، وإذا ما كان يفضل مواجهة أحدهما، أوضح ترامب أن المواجهة مع ويليامز أو جياهوي ستكون قوية في كل الأحوال نظرًا إلى أن ويليامز أحد أهم اللاعبين في تاريخ السنوكر، وللمستوى الرائع الذي يقدمه جياهوي منذ ظهوره على الساحة العالمية. مشيرًا إلى أنه لعب في السابق أمامهما، وأنه سيكون في الموعد، ويقدم أفضل ما لديه؛ لينجح في تحقيق اللقب.