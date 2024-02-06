"النصر" يخطط لضم "فاران" مدافع مانشستر يونايتد الصيف المقبل
تستعد إدارة النصر لتكثيف مفاوضاتها مع مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ للتعاقد مع مدافعها الفرنسي رافائيل فاران.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "fichajes"، فإن مسؤولي النصر قد وضعوا أنظارهم على المدافع الفرنسي في الصيف المقبل، وهم على استعداد لتقديم عرض مغرٍ لجذب اللاعب الذي أوشك عقده على الانتهاء مع النادي الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة، أنه من الممكن أن تبدأ المحادثات بين النصر و"فاران"، قبل بداية فترة الانتقالات.
وأشارت إلى أن النادي السعودي على استعداد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني؛ للحصول على خدمات المدافع الفرنسي.
وذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن ناديي النصر والاتحاد قد أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع رافائيل فاران، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وينتهى عقد "فاران" صاحب الـ30 عامًا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، والذي انضم إليه في 2021، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو.