"الهلال" مودعاً "غوميز": لن ننساك "بافي" ولن ننسى "المجد أزرق"

ودع نادي الهلال لاعبه السابق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، بعد أن أعلن اللاعب اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي ونهائي.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) مجموعة من الصور للاعب بقميص الفريق وعلق عليه: "غوميز! بإمكانك الآن الاستمتاع بحياتك بعد اعتزال كرة القدم.. لن ننساك "بافي" ولن ننسى "المجد أزرق".
وسبق للاعب البالغ من العمر 39 عاماً أن دافع عن ألوان أندية سانت إيتيان، ليون، مارسيليا في فرنسا، سوانزي سيتي الإنجليزي، جلطة سراي التركي والهلال السعودي.
وأعلن اللاعب اعتزاله اللعب نهائياً خلال استضافته عبر قناة DAZN خلال تغطية مباراة فريقيه السابقين ليون وسانت إيتيان، حيث قال: ”لدي إعلان أود أن أقوم به.. أردت استغلال هذه الأمسية للإعلان عن اعتزالي.. أعتقد أن اليوم يوم فريد بين ناديين قدما لي الكثير وساهما في نموي”.
وأضاف: “لم يكن القرار سهلاً. قلبي ما زال في الملاعب وكرة القدم ستظل تجري في عروقي.. سأفتح فصلاً جديداً في حياتي، لكنني سأبقى في عالم كرة القدم من خلال مشاريع أخرى”.