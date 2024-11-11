"الهلال" مودعاً "غوميز": لن ننساك "بافي" ولن ننسى "المجد أزرق"

وأعلن اللاعب اعتزاله اللعب نهائياً خلال استضافته عبر قناة DAZN خلال تغطية مباراة فريقيه السابقين ليون وسانت إيتيان، حيث قال: ”لدي إعلان أود أن أقوم به.. أردت استغلال هذه الأمسية للإعلان عن اعتزالي.. أعتقد أن اليوم يوم فريد بين ناديين قدما لي الكثير وساهما في نموي”.