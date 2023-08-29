تحضيرًا لكأس آسيا.. معسكر "نيوكاسل" المهمة الأولى لمدرب الأخضر "مانشيني"

يبدأ المدرب الإيطالي "مانشيني" مهامه في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من المعسكر الإعدادي القادم الذي سيقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.