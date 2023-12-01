أربع مواجهات في ختام جولة "الرياض إكسبو 2030".. تعرَّف عليها

تُستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، المسماة بـ"جولة الرياض إكسبو 2030"، وستقام فيها أربع مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.
يدخل الفتح المباراة وهو يملك 24 نقطة، بينما يدخل الطائي وهو يملك 14 نقطة.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.
يدخل الأخدود المباراة وهو يملك 10 نقاط بينما يملك الاتفاق 23 نقطة.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
يدخل الرائد المواجهة وهو يملك 9 نقاط، بينما يملك الوحدة 19 نقطة.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الشباب.
يدخل الشباب المباراة وهو يملك 16، بينما يملك التعاون 25 نقطة.