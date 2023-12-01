أربع مواجهات في ختام جولة "الرياض إكسبو 2030".. تعرَّف عليها

تُستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، المسماة بـ"جولة الرياض إكسبو 2030"، وستقام فيها أربع مباريات على النحو الآتي: