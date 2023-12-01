رياضة

أربع مواجهات في ختام جولة "الرياض إكسبو 2030".. تعرَّف عليها

أربع مواجهات في ختام جولة "الرياض إكسبو 2030".. تعرَّف عليها

تُستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، المسماة بـ"جولة الرياض إكسبو 2030"، وستقام فيها أربع مباريات على النحو الآتي:

الفتح - الطائي

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

يدخل الفتح المباراة وهو يملك 24 نقطة، بينما يدخل الطائي وهو يملك 14 نقطة.

الأخدود - الاتفاق

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

يدخل الأخدود المباراة وهو يملك 10 نقاط بينما يملك الاتفاق 23 نقطة.

الرائد - الوحدة

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

يدخل الرائد المواجهة وهو يملك 9 نقاط، بينما يملك الوحدة 19 نقطة.

الشباب - التعاون

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الشباب.

يدخل الشباب المباراة وهو يملك 16، بينما يملك التعاون 25 نقطة.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي الوحدة
نادي الشباب
نادي الاتفاق
نادي الرائد
نادي التعاون
نادي الفتح
نادي الطائي
دوري روشن السعودي
نادي الأخدود
دوري روشن السعودي للمحترفين
جولة الرياض إكسبو 2030

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org