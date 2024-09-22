جولة "نحلم ونحقق" من الدوري السعودي: صدارة هلالية.. وفوز أول للنصر بمدربه الجديد والشباب يصعد للثالث

اختتمت، مساء أمس السبت، منافسات جولة "نحلم ونحقق" من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، التي شهدت انفراد الهلال بالصدارة بفوزه على الاتحاد في قمة الجولة، وتعثّر الاتفاق بالخسارة أمام النصر وصعود الشباب للمركز الثالث بعد فوزه على التعاون.
وتصدّر الهلالُ ترتيبَ المسابقة بالعلامة الكاملة "12 نقطة" بعد فوزه 3 - 1 على الاتحاد "الوصيف" الذي تجمّد رصيده عند 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الشباب الذي صعد للمركز الثالث إثر تجاوزه بهدف وحيد نظيره التعاون صاحب المركز التاسع بـ6 نقاط.
واستهلّ مدرب النصر الجديد الإيطالي "بيولي" مشواره مع الفريق بتسجيل انتصار على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، محققًا النقطة الثامنة وضعته في المركز الخامس، فيما تراجع الاتفاق إلى المركز الرابع بـ9 نقاط.
وتمكّن الأهلي من تحقيق فوز مهم على ضيفه ضمك بأربعة أهداف لهدفين، رافعًا رصيده إلى 7 نقاط بالمركز السادس، فيما بقي ضمك في المركز الـ15 بثلاث نقاط، وتراجع القادسية إلى المركز السابع بـ7 نقاط بعد تعادله دون أهداف مع مضيفه الأخدود الذي احتلّ المركز الـ17 محققًا أول نقطة له في المسابقة، وجاء الرياض بالمركز الثامن بـ 7 نقاط عقب فوزه الصعب 2 - 1 على الرائد "العاشر" الذي بقي رصيده عند 4 نقاط، في حين تقاسم فريقا الخليج والفيحاء نقاط مباراتهما بعد تعادلهما سلبًا دون أهداف، وضعت الأول في المركز الـ13 بـ4 نقاط، فيما بقي الثاني متذيلًا للترتيب "المركز 18" بحصوله على النقطة الأولى له في المسابقة.
وحقق العروبة فوزًا صعبًا على الفتح بهدف نظيف رفع به رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ12، فيما بقي الفتح عند رصيده السابق 3 نقاط في المركز الـ16، واحتلّ الخلود المركز الـ11 بأربع نقاط بفوزه بهدف نظيف على نظيره الوحدة الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ14.