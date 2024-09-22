جولة "نحلم ونحقق" من الدوري السعودي: صدارة هلالية.. وفوز أول للنصر بمدربه الجديد والشباب يصعد للثالث

وتمكّن الأهلي من تحقيق فوز مهم على ضيفه ضمك بأربعة أهداف لهدفين، رافعًا رصيده إلى 7 نقاط بالمركز السادس، فيما بقي ضمك في المركز الـ15 بثلاث نقاط، وتراجع القادسية إلى المركز السابع بـ7 نقاط بعد تعادله دون أهداف مع مضيفه الأخدود الذي احتلّ المركز الـ17 محققًا أول نقطة له في المسابقة، وجاء الرياض بالمركز الثامن بـ 7 نقاط عقب فوزه الصعب 2 - 1 على الرائد "العاشر" الذي بقي رصيده عند 4 نقاط، في حين تقاسم فريقا الخليج والفيحاء نقاط مباراتهما بعد تعادلهما سلبًا دون أهداف، وضعت الأول في المركز الـ13 بـ4 نقاط، فيما بقي الثاني متذيلًا للترتيب "المركز 18" بحصوله على النقطة الأولى له في المسابقة.