الهدف الهلال والأهلي.. تعرف على موقفَي ماركو سيلفا وألكسندر ميتروفيتش من العروض السعودية

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن موقف كل من البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام الإنجليزي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب النادي الإنجليزي أيضاً من العروض المقدمة لهما للانضمام إلى الدوري السعودي بالموسم الجديد.
ووفقاً للصحفي الإيطالي فإن سيلفا رفض صفقة من الأهلي بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو، لمدة عامين لتولي قيادة الفريق الفنية بالموسم الصيفي الجاري.
كما أفاد الصحفي أيضاً بحسابه الشخصي في "تويتر" أن ألكسندر ميتروفيتش يضغط على إدارة ناديه للانضمام إلى الهلال خلال الفترة المقبلة.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ميتروفيتش وافق على الانتقال للعب بالسعودية، والانضمام إلى الهلال، بعقد لمدة 3 سنوات، ولكن إدارة فولهام ترفض بيع اللاعب.
وانضم ألكسندر ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عاماً، لنادي فولهام الإنجليزي، في 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.