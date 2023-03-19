‪ بعد منافسات استمرت 6 أشهر وبمشاركة 219 فارسًا وفارسة.. ختام دوري قفز الحواجز وتتويج الأبطال

وكانت منافسات دوري جاهز قد امتدت إلى ستة أشهر أُقيمت في مدينتي الرياض وجدة تنافس فيها 219 فارسًا وفارسة على ثلاثة مستويات (Small-Medium-Big) ليتأهل إلى النهائي الذي أقيم على مقر قفز السعودية 60 فارسًا وفارسة.