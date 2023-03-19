‪ بعد منافسات استمرت 6 أشهر وبمشاركة 219 فارسًا وفارسة.. ختام دوري قفز الحواجز وتتويج الأبطال

توج المهندس غصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز أبطال نهائي دوري جاهز لقفز الحواجز الذي أُقيمت منافساته على مقر قفز السعودية بالجنادرية.
واستطاع الفارس عبدالله الشربتلي أن يتوج بطلاً لدوري جاهز للمستوى المتقدم فيما حصل على المركز الثاني الفارس وليد الغامدي، وجاء في المركز الثالث الفارس الأمير منصور آل سعود.
وفي فئة المستوى المتوسط توج الفارس عبدالله الشربتلي بطلاً فيما حصل على المركز الثاني الفارس عبدالعزيز العيد، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله إبراهيم، وفي مستوى المبتدئين توج الفارس عبدالرحمن قحل بطلاً فيما حصل على المركز الثاني الفارس هادي خيري، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالرحمن البلادي.
وكانت منافسات دوري جاهز قد امتدت إلى ستة أشهر أُقيمت في مدينتي الرياض وجدة تنافس فيها 219 فارسًا وفارسة على ثلاثة مستويات (Small-Medium-Big) ليتأهل إلى النهائي الذي أقيم على مقر قفز السعودية 60 فارسًا وفارسة.
يأتي مسمى دوري جاهز لقفز الحواجز ضمن الشراكة المبرمة بين شركة جاهز والاتحاد السعودي للفروسية، والتي تتضمن إقامة دوري قفز الحواجز، إضافة إلى إقامة عددٍ من البطولات الدولية.