الثلاثي البرازيلي مهتم بالتعاقد مع لاعب الهلال الكولولمبي " كويلار"

كشف موقع "somosfanaticos " البرازيلي عن أن الكولومبى غوستافو كويلار لاعب نادي الهلال بات مطلوبًا بشدة لعددٍ من الأندية البرازيلية خلال الموسم المقبل.
وقال الموقع البرتغالي نقلاً عن الصحفي البرازيلي "خورخي نيكولا" أندية بوتافوغو وكورنثيانز، وغريميو أبدوا اهتمامًا كبيرًا بكويلار.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن إدارة الهلال ترغب في تجديد عقد اللاعب الذي يتبقى له موسم واحد فقط مع الفريق.
ونجح الهلال في ضم غوستافو كويلار في 2019، قادمًا من نادي فلامنغو البرازيلى بصفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو .