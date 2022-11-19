تمارين خاصة لشراحيلي وحسان.. الأخضر يكثف تحضيراته لمواجهة الأرجنتين المرتقبة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.