إدارة الطائي تشتري تذاكر مباراة العدالة

قررت إدارة نادي الطائي شراء المتبقي من تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي مع العدالة، ضمن الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، والمقررة اليوم الجمعة؛ وذلك لتمكين جماهير النادي من الحضور.
وأشارت إدارة النادي إلى أنه على الجماهير الراغبة في حضور المباراة استلام تذكرته من بوابات ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، الذي يحتضن اللقاء.
ووفقًا لإحصائيات موقع "مكاني" المتخصص ببيع التذاكر إلكترونيًّا، فقد تم بيع أقل من 3100 تذكرة حتى الآن، علمًا أن الطاقة الاستيعابية للمدرجات تصل إلى 13 ألف مقعد للمشجعين.