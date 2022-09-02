إدارة الطائي تشتري تذاكر مباراة العدالة

ووفقًا لإحصائيات موقع "مكاني" المتخصص ببيع التذاكر إلكترونيًّا، فقد تم بيع أقل من 3100 تذكرة حتى الآن، علمًا أن الطاقة الاستيعابية للمدرجات تصل إلى 13 ألف مقعد للمشجعين.