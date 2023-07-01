"جوتا" نجم سليتيك الاسكتلندي يقترب من الانضمام إلى نادي الاتحاد

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن المفاوضات بين الاتحاد وممثلي اللاعب البرتغالي لا تزال جارية بين الطرفين، بعد أن أبدى "جوتا" موافقته المبدئية على اللعب للنادى السعودي، بعد تلقيه عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.