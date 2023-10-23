المملكة تُشارك في الدورة الآسيوية للبارا تايكوندو بالصين.. غدًا

وأكمل الثنائي السعودي، البرنامج المعد من خلال المعسكرات الإعدادية، في مدن "الرياض والدمام والقاهرة"، والبطولات التي شملت المشاركة في الصراع العالمي للـ"بارا تايكوندو" في المكسيك وبطولات أوقيانوسيا الدولية بأستراليا، بإشراف المدرب الوطني هاني آل تريك.