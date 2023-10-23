المملكة تُشارك في الدورة الآسيوية للبارا تايكوندو بالصين.. غدًا

يستعد ثنائي المنتخب السعودي للـ"بارا تايكوندو" إياد آل تريك، وزن "63 كجم"، وعبدالعزيز الجابر "80 كج"، لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية للبارا تايكوندو، غدًا الثلاثاء، في مدينة هانغتشو الصينية.
وأكمل الثنائي السعودي، البرنامج المعد من خلال المعسكرات الإعدادية، في مدن "الرياض والدمام والقاهرة"، والبطولات التي شملت المشاركة في الصراع العالمي للـ"بارا تايكوندو" في المكسيك وبطولات أوقيانوسيا الدولية بأستراليا، بإشراف المدرب الوطني هاني آل تريك.
وتعتبر هذه المشاركة الأولى آسيويًا للـ"بارا تايكوندو"، وسط متابعة من رئيس الاتحاد العميد شداد العمري، الذي عزز الاهتمام بفئة تلك الرياضة، وأتاح الفرصة للرياضيين لتمثيل الوطن من خلال منتخبات التايكوندو.
من جهة أخرى يواصل المنتخب السعودي للفرق الجماعية، تدريباته اليومية بمعسكر الرياض، قبل خوض منافسات دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية.
وتقام مواجهات التايكوندو أيام 28 و29 و30 أكتوبر الجاري، ويمثل الأخضر السعودي: محمد السويق، وعلي المبروك، وفيصل العلي، ودنيا أبو طالب، وفاطمة آل صلاح، وميس الشمري.
وذلك برغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه الدورة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض؛ حيث تُلعب منافسات التايكوندو بالصالة الرياضية بجامعة الملك سعود.