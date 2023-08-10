موسم سباقات الطائف.. جياد الأمير سلطان بن مشعل تحقق فوزًا ثلاثيًا في الحفل الـ28

وتألّف الحفل، الذي انطلق عصرًا، من 9 أشواط متنوعة، بينها 5 خُصِّصَت للخيل المبتدئة والخيل العربية المبتدئة. بينما خُصِّص شوطان للإنتاج المحلي تكافؤ (0- 70) و(0- 75)، وشوطٌ للإنتاج المحليّ من الأفراس، أمّا الشوط الخامس فكان للخيل الرابحة (1- 3 فوز).