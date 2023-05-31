"يا الاتحاد أرقى سما".. بطل دوري روشن وعالمية

وسط حضور أكثر من 60 ألف مشجع اتحادي، تُوِّج فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2022-2023 قبل الختام بجولة، لكنه اليوم الأربعاء حمل كأس دوري روشن "رسميًّا" في نسخته الجديدة، في الجولة الـ30 (الأخيرة) على أرضه وبين جماهيره في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، وذلك أمام الطائي 2/ 0، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الشهري.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بالرغم من محاولات الاتحاد زيارة شباك الضيوف، لكن دون جدوى.
وفي الشوط الثاني ضلت رأسية هداف الدوري والاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله طريق المرمى عند الدقيقة الـ52.
وفي الدقيقة الـ55 هتفت جماهير العميد باسم الحارس "غروهي"، الذي خرج وحل بدلاً منه الحارس عبدالله الجدعاني.
وسجل "حمدالله" حضوره في مرمى حارس الطائي "براغا" بهدف من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ73 رافعًا رصيده إلى 21 هدفًا، ومتصدر قائمة الهدافين.
وأضاف "كوستا" الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع (الـ6+90).
وبتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة الـ72.
يُذكر أن الاتحاد تأهل لبطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها السعودية للمرة الأولى في تاريخها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.