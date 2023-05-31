"يا الاتحاد أرقى سما".. بطل دوري روشن وعالمية

وسط حضور أكثر من 60 ألف مشجع اتحادي، تُوِّج فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2022-2023 قبل الختام بجولة، لكنه اليوم الأربعاء حمل كأس دوري روشن "رسميًّا" في نسخته الجديدة، في الجولة الـ30 (الأخيرة) على أرضه وبين جماهيره في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، وذلك أمام الطائي 2/ 0، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الشهري.