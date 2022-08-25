الاتحاد في ضيافة العدالة.. والباطن يتربص بالشباب

تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي (في نسخته الجديدة بمسماه الجديد) 2022-2023، بثلاث مواجهات مثيرة.
على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وتحديدًا عند الساعة 6:45 مساءً، يحل الطائي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتفاق.
الفريقان هدفهما حصد أول ثلاث نقاط وتسجيل انطلاقة مثالية، وتلافي أخطاء الموسم الماضي مبكرًا.
قمة منتظرة تجمع الاتحاد ومستضيفه العدالة ( الضيف الجديد لدوري روشن)، وذلك عند الساعة 6:45 مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
الاتحاد يسعى للعودة إلى جدة بالنقاط الثلاث، فيما يأمل العدالة خطف ولو نقطة بالتعادل على أقل تقدير أمام فريق كالاتحاد.
على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يستضيف الشباب نظيره الباطن عند الساعة التاسعة مساءً.
مواجهة منتظرة بين فريق الشباب المدجج بالمحترفين الأجانب والمواهب المحلية الشابة.
في المقابل يأمل الباطن مواصلة تقديم عروضه الإيجابية وتسجيل بداية جيدة في الدوري حتى وإن كان ذلك على حساب الشباب وعلى أرضه وبين جماهير الأخير.