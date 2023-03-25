نادٍ أوروبي كبير ينافس "الهلال" على "ميسي"

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن اهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقالت صحيفة "digisport" الرومانية إن النادي الإيطالي قد دخل في منافسة مع نادي الهلال للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي يخطط لتقديم عرض للاعب في الفترة المقبلة، مع اقتراب نهاية عقده مع ناديه الفرنسي في نهاية الموسم الحالي.
وذكرت تقارير سابقة أن نادي الهلال رفع عرضه للتعاقد مع ميسي من 300 مليون يورو إلى ما يقارب الـ350 مليون يورو؛ وذلك بعد رفضه العرض الأول.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، لكنه ما زال يملك مباراتَين مؤجلتَين.