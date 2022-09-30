اليوم.. انطلاق منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن ضمن موسم 2022-2023

تنطلق اليوم منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن، ضمن موسم 2022-2023 لرياضة الهجن، وذلك على أرضية ميدان نجران للهجن، وتستمر 5 أيام، بعدد 118 شوطًا، منها 20 شوطًا للكؤوس، و26 شوطًا مفتوحًا، و70 شوطًا عامًّا، وشوطان للماراثون، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف مطية.