عبَر بوابة الهلال.. الهداية يتوج بلقب دوري ممتاز طائرة الناشئين

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس والمدير التنفيذي للألعاب المختلفة بنادي الهلال عبدالإله المقرن، فريق الهداية بكأس الدوري الممتاز للكرة الطائرة لدرجة الناشئين والميداليات الذهبية، بعد فوزه على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الهلال وسط حضور جماهيري من أنصار الفريقين.