بعد رباعية الوحدة في دوري روشن السعودي.. "رونالدو" يتجاوز حاجز الـ500 هدف

حقق لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازاً تاريخياً وفقاً لحساب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد تخطيه حاجز الـ500 هدف في الدوريات المحلية فقط في مسيرته الأسطورية بعدما قاد فريقه النصر إلى فوز كبير على مضيفه الوحدة ضمن الدوري السعودي.
وسجل "رونالدو" أربعة أهداف في مرمى الوحدة مساء اليوم الخميس (4-0) ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبتسجيله سوبر هاتريك رفع "الدون" رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري السعودي في ثالث مباراة يخوضها مع النصر في مشواره بدوري روشن السعودي.
ووصل رونالدو لهدفه رقم 503 في مسيرته بالدوريات المختلفة التي لعب فيها، بواقع 311 هدفاً في الدوري الإسباني، و103 في الدوري الإنجليزي، و81 هدفاً في الدوري الإيطالي، و3 أهداف في الدوري البرتغالي و5 أهداف في الدوري السعودي.