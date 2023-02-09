بعد رباعية الوحدة في دوري روشن السعودي.. "رونالدو" يتجاوز حاجز الـ500 هدف

ووصل رونالدو لهدفه رقم 503 في مسيرته بالدوريات المختلفة التي لعب فيها، بواقع 311 هدفاً في الدوري الإسباني، و103 في الدوري الإنجليزي، و81 هدفاً في الدوري الإيطالي، و3 أهداف في الدوري البرتغالي و5 أهداف في الدوري السعودي.