حمدالله وإيغالو يتنافسان على جائزة أفضل لاعب في آسيا عن شهر أبريل

يتنافس لاعبان ينشطان في دوري روشن السعودي للمحترفين، على جائزة أفضل لاعب في غرب القارة الآسيوية لشهر أبريل من العام 2023م، بحسب ما كشف موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واستعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غرب آسيا خلال شهر أبريل من العام 2023.
وسلط موقع الاتحاد القاري الضوء لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناءً على العديد من المعايير، أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.
وتم اختيار كل من: عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، أوديون إيغالو (الهلال السعودي)، مايكل أولونغا (الدحيل القطري)، علي مبخوت (الجزيرة الإماراتي)، طه الخنيسي (الكويت الكويتي).
نجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في تسجيل 6 أهداف خلال شهر نيسان/أبريل، بواقع هدفين في مرمى الخليج ومثلهما في مرمى النصر والفيحاء، ليبقى في المركز الأول على لائحة هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفاً بالتشارك مع لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله.
بالتخصص من علامة الجزاء، سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفاً في مرمى الوحدة، وهدفين حاسمين، أحدهما بطريقة مميزة للغاية وفي وقت حاسم ضد الشباب في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين، ليساهم اللاعب بقوة في صدارة فريقه للمسابقة وتعزيز فرص التتويج باللقب.
برز لاعب الجزيرة الإماراتي علي مبخوت حينما سجل 7 أهداف خلال الشهر الماضي فقط، منها هدف في مرمى الوصل، ومثله في في الوحدة وثلاثة في شباك النصر، وهدفين في مرمى البطائح، ليعود إلى المنافسة بقوة على لقب هداف الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 25 هدفاً وبفارق هدف عن لاعب العين كودجولابا.
ساهم المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي بقوة في صدارة فريقه الكويت لترتيب فرق الدوري الكويتي، حينما سجل 6 أهداف خلال الشهر الماضي، منها هدفين في مرمى السالمية ومثلهما في شباك كاظمة وهدف في مرمى كل من العربي والقادسية، ليكون من أهم اللاعبين الذين كانت لهم بصمة واضحة في نتائج المباريات.
بات فريق الدحيل يقترب بقوة من حسم الصراع في الدوري القطري لكرة القدم، وذلك عبر مواصلته صدارة الترتيب العام بفضل النتائج المميزة التي سجلها وساهم فيها لاعبه مايكل أولونغا بتسجيله 4 أهداف في شباك السيلية والريان وأم صلال (هدفين)، حيث واصل صدارة الهدافين برصيد 17 هدفاً.
يستمر التصويت لغاية يوم الاثنين 8 أيار/مايو، عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.