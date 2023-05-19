"ويلفريد زاها" يحسم مستقبلَه في العرض المقدّم له من الاتحاد

كشفت صحيفةُ "sporx" التركية، أن الإيفواري "ويلفريد زاها"، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، حسم مستقبلَه في العرض المقدَّم له من نادي الاتحاد السعودي، للتعاقد معه خلال الموسم القادم.
وسبق أن ذكرت تقاريرُ صحفية أن نادي الاتحاد قدّم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع "ويلفريد زاها"، بلغت قيمة العرض نحو 10 ملايين يورو.
وقالت الصحيفة التركية: إن زاها الذي أوشك عقده على الانتهاء مع النادي الإنجليزي، رفض عرض نادي الاتحاد؛ رغبةً في الاستمرار في الملاعب الأوروبية، وإكمال مسيرته مع كريستال بالاس.
ومن المقرَّر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإيفواري مع كريستال بالاس، نهاية الموسم الحالي، أي صيف 2023، دون وجودٍ لاتّفاق حتى الآن بشأن التجديد.
ويحتلُّ الاتحادُ صدارةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.