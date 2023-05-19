"ويلفريد زاها" يحسم مستقبلَه في العرض المقدّم له من الاتحاد

وقالت الصحيفة التركية: إن زاها الذي أوشك عقده على الانتهاء مع النادي الإنجليزي، رفض عرض نادي الاتحاد؛ رغبةً في الاستمرار في الملاعب الأوروبية، وإكمال مسيرته مع كريستال بالاس.