انطلاق بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 في الدرعية

يُذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023، نجحت في تصميم وإنشاء "أرينا مركز النخبة الرياضي" في الدرعية التاريخية خلال 27 يومًا، وبمعدل 18 ساعة يوميًّا؛ حيث شارك في بنائها وتصميمها 25 فنيًّا وعاملًا متخصصًا، تم استقطابهم من فرنسا وبلجيكا، وأيضًا 20 فنيًّا وعاملًا متخصصًا من السعودية.