لاعب ويستهام "إيمرسون بالميري".. هل يكون صفقة الهلال القادمة؟

وانضم إيمرسون بالميري البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي ويستهام يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ويلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2018، وسبَق له اللعب للعديد من الأندية مثل: سانتوس، باليرمو (إعارة)، روما، أولمبيك ليون (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.