لاعب ويستهام "إيمرسون بالميري".. هل يكون صفقة الهلال القادمة؟

كشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن اهتمام نادي سعودي، بالتعاقد مع الإيطالي إيمرسون بالميري، لاعب ويستهام يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الصحفي على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأن أحد الأندية السعودية أبدى اهتمامه بظهير أيسر ويستهام يونايتد، ولكن لا توجد محادثات حتى الآن.
وذكرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن إدارة الهلال تتجه للتعاقد مع ظهير أيسر في يناير المقبل، بطلب من المدرب خورخي خيسوس، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وانضم إيمرسون بالميري البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي ويستهام يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ويلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2018، وسبَق له اللعب للعديد من الأندية مثل: سانتوس، باليرمو (إعارة)، روما، أولمبيك ليون (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.