"السمكة الصغيرة التهمت الكبيرة".. صحيفة إسبانية تعلّق على خسارة النصر أمام القادسية

وتابعت الصحيفة: "هزيمة تجعل النصر أكثر قلقاً بشأن البقاء في دوري أبطال آسيا، أكثر من القلق بشأن القتال من أجل الدوري الذي سيواجه فيه قريباً الاتحاد بقيادة بنزيما؛ صاحب المركز الثاني".