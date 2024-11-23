"السمكة الصغيرة التهمت الكبيرة".. صحيفة إسبانية تعلّق على خسارة النصر أمام القادسية

علّقت صحيفة "AS" الإسبانية على خسارة النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ أمس، أمام القادسية بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، معنونة الخبر بـ"السمكة الصغيرة التهمت الكبيرة".
وتلقى النصر، أمس الجمعة، هزيمة غير متوقعة أمام القادسية بنتيجة (1 / 2)، ضمن منافسات الجولة الـ11 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وقالت الصحيفة الاسبانية: "ميشيل جونزاليس؛ مدرب القادسية، يتسبَّب في خيبة أمل كريستيانو؛ وخسارة النصر لأول مرة هذا الموسم.
وأضافت الصحيفة: "أوباميانج وناتشو حسما المباراة، السمكة الصغيرة أكلت الكبيرة، فقد سقط النصر، أمس الجمعة، أمام القادسية في مباراة مهمة".
واستطردت: "ميشيل يصل إلى هدفه، مع فريق صاعدٍ حديثاً ويكسب احترام الجميع من خلال إلحاق أول هزيمة في الدوري بفريق بيولي".
وتابعت الصحيفة: "هزيمة تجعل النصر أكثر قلقاً بشأن البقاء في دوري أبطال آسيا، أكثر من القلق بشأن القتال من أجل الدوري الذي سيواجه فيه قريباً الاتحاد بقيادة بنزيما؛ صاحب المركز الثاني".
ويحتل النصر حالياً المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدّر.