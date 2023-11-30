بعد تولي "غالاردو" تدريب الاتحاد .. تطورات جديدة في مستقبل "جوتا"

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن تطورات جديدة في مستقبل البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إنه لا يوجد حتى الآن عرض رسمي أرسل إلى إدارة الاتحاد من أجل التعاقد مع اللاعب البرتغالي.
وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن لاعب الاتحاد مع تولي المدرب مارسيلو غالاردو قيادة الفريق، قد يتجه نحو البقاء في النادي السعودي، وقد يتم إدراجه في قائمة اللاعبين الأجانب للفريق مرة أخرى.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن جوتا لن يتمكن من لعب كرة القادم حتى يناير، فقد استبعد مسؤولو الاتحاد اللاعب بسبب اكتفاء الحد الأجنبي للفريق.
وأفادت تقارير أخرى بأن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يرغب بالتعاقد مع جوتا خلال الموسم المقبل، وأن مسؤولي النادي الإنجليزي، يرغبون في لم شمل مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو مع جناح سيلتيك السابق.
وكان قد انتقل البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عامًا، لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو.