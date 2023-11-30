بعد تولي "غالاردو" تدريب الاتحاد .. تطورات جديدة في مستقبل "جوتا"

وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن لاعب الاتحاد مع تولي المدرب مارسيلو غالاردو قيادة الفريق، قد يتجه نحو البقاء في النادي السعودي، وقد يتم إدراجه في قائمة اللاعبين الأجانب للفريق مرة أخرى.