الاتحادات الآسيوية تعلن دعمها لملف ترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أعربت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، بحسب ما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل حقوق استضافة كأس العالم 2034.